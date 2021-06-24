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США вернули своего посла в Россию

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Москва, Четверг 24 июня 2021 16:59
США вернули своего посла в Россию Фото: посол США в России Джон Салливан (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки (США) согласно договоренностям саммита в Женеве вернули своего посла в Российскую Федерацию. Посол Джон Салливан сегодня прибыл в Москву.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Я рад вернуться в Москву, чтобы продолжить работу с опытной и надежной командой дипмиссии США для продвижения внешнеполитических интересов США в России", - отметил Салливан.

По его словам, он сосредоточится на установлении стабильных и предсказуемых отношений между США и Россией.

"Мы должны сотрудничать там, где это отвечает нашим взаимным интересам, а где у нас есть разногласия - и у нас есть существенные разногласия - важно вести открытый и откровенный диалог", - добавил Салливан.

Отметим, стороны отзывали послов после того, как в одном из интервью президент США Джо Байден назвал "киллером" президента России Владимира Путина.

Напомним, на саммите в Женеве президенты России и США договорились о том, что страны возвращают своих послов в Москву и Вашингтон. Кроме того, стороны усилят диалог на дипломатическом уровне.

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