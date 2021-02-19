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США и Великобритания ввели новые санкции против Беларуси

Автор: Андрей Козловский

Госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Беларуси, "ответственных за подрыв демократии", лишив их права на въезд в Соединенные Штаты. В ведомстве обеспокоены тем, что белорусская власть продолжает оказывать давление на мирных демонстрантов, активистов и журналистов.

Об этом сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В Госдепе не уточнили имена людей, в отношении которых ввели ограничения. Однако известно, что это высокопоставленные сотрудники сектора юстиции, руководители правоохранительных органов, рядовые сотрудники и судьи, которые выносили приговоры в отношении протестующих, прокуроры и работники высших учебных заведений.

В свою очередь власти Британии также объявила новые санкции против Беларуси. В этот список вошли 27 человек - это чиновники, сотрудники правоохранительных органов и государственных СМИ.

В частности, в этом списке - глава Белтелерадикомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, министр информации Игорь Луцкий, вице-премьер Анатолий Сивак, судья Елена Живица

Напомним, ранее представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил действия белорусских силовиков, которые проводят массовые обыски у журналистов и правозащитников. Он отметил, что таким образом белорусские власти нарушает свободу и закон.

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