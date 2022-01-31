США, Великобритания и Канада ужесточили санкции против Мьянмы

Соединенные Штаты, Великобритания и Канада ввели новые санкции против чиновников Мьянмы. Это произошло через год после того, как военные захватили власть в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Совместные меры трех стран, которые уже ввели санкции против главнокомандующего Мин Аунг Хлайн и других членов хунты, теперь направлены против судебных чиновников, причастных к преследованию отстраненной от власти Нобелевского лауреата и фактического лидера страны на момент переворота Аун Сан Су Чжи.

Вашингтон также ввел санкции против управления, ответственного за закупку оружия для хунты из-за рубежа, вероятного торговца оружием и компании, которая якобы оказывает финансовую поддержку хунте.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что скоординированные между странами действия продемонстрировали международную поддержку народа Мьянмы и в дальнейшем "будут способствовать привлечению к ответственности за государственный переворот и насилие, совершенное режимом", имея в виду почти 1 500 убитых и 10 000 задержанных военными с момента переворота.

Напомним, что 1 февраля 2021 года военные в Мьянме отстранили от власти гражданское руководство государства и объявили чрезвычайное положение. Они заявляли о манипуляциях на парламентских выборах в ноябре.