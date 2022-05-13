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США и Великобритания договорились о совместных коммерческих полетах в космос

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Вашингтон, Пятница 13 мая 2022 04:52
США и Великобритания договорились о совместных коммерческих полетах в космос Запуск ракеты SpaceX (Фото: ft.com)
Автор: Константин Широкун

Великобритания и Соединенные Штаты договорились о сотрудничестве в будущих коммерческих космических полетах, что расширяет возможности компаний из обеих стран для работы с общих космодромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Договор партнерства, подписанный министром транспорта Грантом Шаппсом Великобритании и его американским коллегой Питом Буттиджигом в Вашингтоне на этой неделе, сделает космические полеты для клиентов проще и дешевле.

Принятый документ закладывает основу для запуска ракет, высотных аэростатов и космических самолетов с космодромов по Великобритании и США. Партнерство позволит двум странам сотрудничать в вопросах лицензирования коммерческих космических запусков, а также предоставит единый доступ к точным прогнозам погоды и пр.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила первый в истории туристический рейс на МКС. На борту ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon находилось трое туристов и один астронавт.

Также мы писали, что США откажутся от испытаний противоспутниковых ракет. Вице-президент США Камала Харрис также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе, чтобы сделать это нормой, доказывая, что такая инициатива принесет пользу всем странам.

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Соединенные Штаты Америки Великобритания SpaceX
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