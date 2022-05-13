США і Великобританія домовилися про спільні комерційні польоти в космос

Великобританія і Сполучені Штати домовилися про співпрацю в майбутніх комерційних космічних польотах, що розширює можливості компаній з обох країн для роботи з загальних космодромів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Договір партнерства, підписаний Міністром транспорту Грантом Шаппсом Великобританії і його американським колегою Пітом Буттіджігом у Вашингтоні на цьому тижні, зробить космічні польоти для клієнтів простіше і дешевше. Прийнятий документ закладає основу для запуску ракет, висотних аеростатів і космічних літаків з космодромів по Великобританії й США. Партнерство дозволить двом країнам співпрацювати в питаннях ліцензування комерційних космічних запусків, а також надасть єдиний доступ до точних прогнозів погоди та ін.