Як стало відомо з джерел Politico, представники оточення Трампа та українські політичні суперники президента України Володимира Зеленського активно обговорювали плани дострокових виборів в Україні, вважаючи, що він програє, незважаючи на поточні опитування громадської думки.

У цих переговорах брали участь впливові фігури, зокрема син Трампа Дональд-молодший, його зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф, які працюють над тим, щоб ослабити позиції Зеленського і зробити його більш поступливим.

На думку республіканських джерел, це може стати ключовим етапом у політичній стратегії США, спрямованій на підрив підтримки українського президента та створення альтернативних варіантів для України.