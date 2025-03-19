Politico дізналося, хто вів таємні переговори з політичними опонентами Зеленського

США ведуть таємні переговори з політичними опонентами президента Володимира Зеленського, намагаючись ослабити його позиції. Це частина стратегії президента США Дональда Трампа щодо дострокових виборів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як стало відомо з джерел Politico, представники оточення Трампа та українські політичні суперники президента України Володимира Зеленського активно обговорювали плани дострокових виборів в Україні, вважаючи, що він програє, незважаючи на поточні опитування громадської думки.
У цих переговорах брали участь впливові фігури, зокрема син Трампа Дональд-молодший, його зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон та спецпредставник США Стів Віткофф, які працюють над тим, щоб ослабити позиції Зеленського і зробити його більш поступливим.
На думку республіканських джерел, це може стати ключовим етапом у політичній стратегії США, спрямованій на підрив підтримки українського президента та створення альтернативних варіантів для України.
Нагадаємо, у лютому спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що США бажають, щоб Україна провела вибори до кінця 2025 року, особливо якщо буде досягнуто перемир'я з Росією.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що після зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп заявив, що довіра до Зеленського в Україні складає лише 4%. Згодом він назвав українського лідера "диктатором без виборів". Однак пізніше Трамп уточнив, що не може повірити, що висловив таку думку.
Проте, за даними західних ЗМІ, на зустрічі української та американської делегацій 11 березня у Саудівській Аравії питання проведення виборів в Україні не піднімалося. Основною темою переговорів було завершення війни в Україні.