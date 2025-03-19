Politico узнало, кто вел тайные переговоры с политическими оппонентами Зеленского

США ведут тайные переговоры с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского, пытаясь ослабить его позиции. Это часть стратегии президента США Дональда Трампа относительно досрочных выборов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как стало известно из источников Politico, представители окружения Трампа и украинские политические соперники президента Украины Владимира Зеленского активно обсуждали планы досрочных выборов в Украине, считая, что он проигрывает, несмотря на текущие опросы общественного мнения.
В этих переговорах участвовали влиятельные фигуры, в частности сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон и спецпредставитель США Стив Уиткофф, которые работают над тем, чтобы ослабить позиции Зеленского и сделать его более сговорчивым.
По мнению республиканских источников, это может стать ключевым этапом в политической стратегии США, направленной на подрыв поддержки украинского президента и создание альтернативных вариантов для Украины.
Напомним, в феврале спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США желают, чтобы Украина провела выборы до конца 2025 года, особенно если будет достигнуто перемирие с Россией.
Ранее РБК-Украина сообщало, что после встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп заявил, что доверие к Зеленскому в Украине составляет лишь 4%. Впоследствии он назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Однако позже Трамп уточнил, что не может поверить, что высказал такое мнение.
Однако, по данным западных СМИ, на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии вопрос проведения выборов в Украине не поднимался. Основной темой переговоров было завершение войны в Украине.