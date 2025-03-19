Как стало известно из источников Politico, представители окружения Трампа и украинские политические соперники президента Украины Владимира Зеленского активно обсуждали планы досрочных выборов в Украине, считая, что он проигрывает, несмотря на текущие опросы общественного мнения.

В этих переговорах участвовали влиятельные фигуры, в частности сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, Такер Карлсон и спецпредставитель США Стив Уиткофф, которые работают над тем, чтобы ослабить позиции Зеленского и сделать его более сговорчивым.

По мнению республиканских источников, это может стать ключевым этапом в политической стратегии США, направленной на подрыв поддержки украинского президента и создание альтернативных вариантов для Украины.