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США ведут переговоры с союзниками по новому пакету помощи Украине

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами новый пакет экономической помощи Украине. При этом она подчеркнула, что это не первый пакет помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы обсуждаем с союзниками и партнерами пакет экономической помощи. Обсуждение ведется на уровне лидеров и на других уровнях. Сейчас, я полагаю, идет обсуждение следующих шагов с другими коллегами из нашего и их правительства", - сказала она.

Она подчеркнула, что США предоставили Украине значительный объем помощи, не только помощь в сфере обеспечения безопасности, но также гуманитарную и экономическую помощь.

Напомним, в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением. Украинские военные уже даже успели освоить стрельбу из полученного от США гранатомета SMAW D.

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