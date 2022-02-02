США ведут переговоры с союзниками по новому пакету помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обсуждают с союзниками и партнерами новый пакет экономической помощи Украине. При этом она подчеркнула, что это не первый пакет помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Мы обсуждаем с союзниками и партнерами пакет экономической помощи. Обсуждение ведется на уровне лидеров и на других уровнях. Сейчас, я полагаю, идет обсуждение следующих шагов с другими коллегами из нашего и их правительства", - сказала она.

Она подчеркнула, что США предоставили Украине значительный объем помощи, не только помощь в сфере обеспечения безопасности, но также гуманитарную и экономическую помощь.