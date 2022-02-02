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США ведуть переговори з союзниками щодо нового пакету допомоги Україні

Автор: Валерія Поліщук

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що влада США обговорює з союзниками і партнерами новий пакет економічної допомоги Україні. При цьому вона підкреслила, що це не перший пакет допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми обговорюємо з союзниками і партнерами пакет економічної допомоги. Обговорення ведеться на рівні лідерів і на інших рівнях. Зараз, я вважаю, йде обговорення наступних кроків з іншими колегами з нашого і їх уряду", - сказала вона.

Вона підкреслила, що США надали Україні значний обсяг допомоги, не тільки допомогу у сфері забезпечення безпеки, але також гуманітарну та економічну допомогу.

Нагадаємо, в Україну прибули чотири літаки з американським озброєнням. Українські військові вже навіть встигли освоїти стрілянину з отриманого від США гранатомета SMAW D.

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