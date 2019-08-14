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США ведут переговоры по размещению ракет в Азии

Новости » Политика    14.08.2019 - 11:33
США ведут переговоры по размещению ракет в Азии
Фото: Андреа Томпсон (delfi.lt)

США заверяют, что не могут принять одностороннее решение о размещении ракет в регионе

Соединенные Штаты Америки обсуждают с союзниками планы по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает Associated Press.

Она отметила, что это решение не может быть односторонним.

"Любое решение по этому региону будет приниматься при согласовании с нашими союзниками - это не одностороннее решение США", - подчеркнула Томпсон.

Так, в начале августа глава Минобороны США Марк Эспер рассказал, что хотел бы в течение ближайших месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Китая заявило, что в случае размещения американских ракет в Азии примет ответные меры. Пекин выразил надежду, что США не будут своими действиями подрывать международный и региональный мир.

Напомним, 2 августа официально прекратил действие ДРСМД между Россией и США. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркивал, что Вашингтон официально выходит из договора. Он напомнил, что США давали РФ шесть месяцев, чтобы вернуться к выполнению договора о ракетах. "США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность", - написал он.

Добавим также, министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требовали от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности. Кроме того, Европейский парламент осудил нарушение РФ ракетного договора и призывал Россию вернуться к полному соблюдению обязанностей по договору.

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