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США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти

Автор: Артур Родивилов

США ведут консультации с ОПЕК по вопросу возможности увеличения добычи нефти для борьбы с ростом цен. Они необязательно должны привести к немедленной реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В Вашингтоне полагают, что подобное взаимодействие должно быть долгосрочным. Необходимо предпринять разумные меры для снижения стоимости бензина в США.

"Я бы сказала, что это взаимодействие, которое идет на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается", - сказала она.

Псаки заявила, что американские власти считают возможным увеличение нефтедобычи. Она указала на важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке к тому, что справедливо и конкурентоспособно, приняв ряд мер, а не только одну.

Представитель Белого дома добавила, что пока правительство США не просило местные компании нарастить добычу нефти.

Напомним, инвесторы полагают, что ограниченное предложение и рост числа вакцинаций помогут компенсировать любое влияние на спрос из-за роста числа случаев COVID-19 во всем мире.

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