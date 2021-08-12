США ведут консультации с ОПЕК по увеличению добычи нефти

В Вашингтоне полагают, что подобное взаимодействие должно быть долгосрочным. Необходимо предпринять разумные меры для снижения стоимости бензина в США.

"Я бы сказала, что это взаимодействие, которое идет на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается", - сказала она.

Псаки заявила, что американские власти считают возможным увеличение нефтедобычи. Она указала на важность приведения в соответствие ценообразования на мировом рынке к тому, что справедливо и конкурентоспособно, приняв ряд мер, а не только одну.

Представитель Белого дома добавила, что пока правительство США не просило местные компании нарастить добычу нефти.