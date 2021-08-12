США ведуть консультації з ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти

США ведуть консультації з ОПЕК з питання можливості збільшення видобутку нафти для боротьби зі зростанням цін. Вони необов'язково мають привести до негайної реакції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
У Вашингтоні вважають, що подібна взаємодія має бути довгостроковою. Необхідно вжити розумних заходів для зниження вартості бензину в США.
"Я б сказала, що це взаємодія, яка йде протягом пари останніх днів, вона ще триває", - сказала вона.
Псакі заявила, що американська влада вважає можливим збільшення нафтовидобутку. Вона вказала на важливість приведення у відповідність ціноутворення на світовому ринку до того, що справедливо і конкурентоспроможно, прийнявши низки заходів, а не тільки одну.
Представник Білого дому додала, що поки уряд США не просив місцеві компанії наростити видобуток нафти.
Нагадаємо, інвестори вважають, що обмежена пропозиція і зростання числа вакцинацій допоможуть компенсувати будь-який вплив на попит через зростання кількості випадків COVID-19 у всьому світі.