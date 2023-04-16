У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви

В американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося на масову стрілянину. Унаслідок чого щонайменше 20 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WRBL .
За словами очевидців, більшість поранених - підлітки.
Слідчі повідомляють, що, імовірно, на вечірці сталася сварка, що призвела до стрілянини.
Кілька правоохоронних органів, включно з Державним бюро розслідувань ALEA, поліцією Дадевілля та офісом шерифа округу Таллапуса, ведуть розслідування.
Постраждалих доправили в місцеві лікарні для надання медичної допомоги.
Подробиці про підозрюваних у скоєнні стрілянини або мотиви поки що не розголошує влада.
Свідки повідомили, що чули численні постріли, а люди вибігали з будівлі і кричали.
За даними Fox News, загинули щонайменше шестеро людей.
Свідок на місці події сказав виданню, що загальна кількість жертв була більшою за шість, включно з кількома людьми, які померли на місці події.
Нагадаємо, раніше в Нешвілі 28-річна трансгендерна жінка вчинила стрілянину в християнській школі. Вона вбила шість осіб, яка нападала застрелили поліцейські.
Крім того, нещодавно в Луїсвіллі, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули п'ятеро людей і ще шість отримали поранення.
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