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У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви

Фото: У США вечірка завершилася масовою стріляниною (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося на масову стрілянину. Унаслідок чого щонайменше 20 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WRBL .

За словами очевидців, більшість поранених - підлітки.

Слідчі повідомляють, що, імовірно, на вечірці сталася сварка, що призвела до стрілянини.

Кілька правоохоронних органів, включно з Державним бюро розслідувань ALEA, поліцією Дадевілля та офісом шерифа округу Таллапуса, ведуть розслідування.

Постраждалих доправили в місцеві лікарні для надання медичної допомоги.

Подробиці про підозрюваних у скоєнні стрілянини або мотиви поки що не розголошує влада.

Свідки повідомили, що чули численні постріли, а люди вибігали з будівлі і кричали.

За даними Fox News, загинули щонайменше шестеро людей.

Свідок на місці події сказав виданню, що загальна кількість жертв була більшою за шість, включно з кількома людьми, які померли на місці події.

Нагадаємо, раніше в Нешвілі 28-річна трансгендерна жінка вчинила стрілянину в християнській школі. Вона вбила шість осіб, яка нападала застрелили поліцейські.

Крім того, нещодавно в Луїсвіллі, штат Кентуккі, сталася стрілянина. Внаслідок неї загинули п'ятеро людей і ще шість отримали поранення.

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