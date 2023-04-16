В США вечеринка завершилась массовой стрельбой, есть жертвы

В американском городе Дадевилль (штат Алабама) празднование дня рождения обернулось в массовую стрельбу. В результате чего по меньшей мере 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WRBL.
По словам очевидцев, большинство раненых - подростки.
Следователи сообщают, что, предположительно, на вечеринке произошла ссора, приведшая к стрельбе.
Несколько правоохранительных органов, включая Государственное бюро расследований ALEA, полицию Дадевилля и офис шерифа округа Таллапуса, ведут расследование.
Пострадавшие были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи.
Подробности о подозреваемых в совершении стрельбы или мотивах пока не разглашаются властями.
Свидетели сообщили, что слышали многочисленные выстрелы, а люди выбегали из здания и кричали.
По данным Fox News, погибли по меньшей мере шесть человек.
Свидетель на месте происшествия сказал изданию, что общее число жертв было больше шести, включая нескольких человек, которые умерли на месте происшествия.
Напомним, ранее в Нэшвилле 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, нападавшую застрелили полицейские.
Кроме того, недавно в Луисвилле, штат Кентукки, произошла стрельба. В результате нее погибли пять человек и еще шесть получили ранения.
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