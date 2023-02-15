США вчать українських військових використовувати менше боєприпасів, - Politico

США під час навчань українських військових приділяють першочергову увагу зміні способів ведення бою, покладаючись не так на артилерійські обстріли, як на маневри військ на полі бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Це пов'язано із зростанням занепокоєння щодо здатності західних країн поповнювати запаси боєприпасів ЗСУ.
Глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи перед журналістами після зустрічі в Брюсселі з іншими лідерами НАТО, згадав про занепокоєння Вашингтона та інших країн з приводу дефіциту боєприпасів.
"Ми працюємо з українськими солдатами в різних місцях по всій Європі, наголошуючи на додатковій підготовці з маневрених боїв, щоб підвищити ймовірність того, що їм потрібно менше артилерійських боєприпасів", - заявив Остін.
Франція та Австралія також домовилися про спільне виробництво 155-мм боєприпасів. Минулого року США також намагалися збільшити власне виробництво 155 мм снарядів. Пізніше у Білому домі зобов'язалися потроїти щомісячний випуск снарядів.
Нагадаємо, США стурбовані тим, що їм не вистачить далекобійних ракет для відбиття власних загроз. Саме з цієї причини Україна поки що не отримає ATACMS.
Також повідомлялося, що НАТО планує попросити своїх членів збільшити запаси боєприпасів, які сильно виснажені через війну Росії проти України та постачання зброї Києву.
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