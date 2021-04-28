В мае Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ожидаются поставки из двух источников.
Об этом министр сказал в эфире канала "Наш".
По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX.
"Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая", - добавил Степанов.
Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.
"Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр.
РБК-Украина писало, что согласно Госплану вакцинации от коронавируса, в Украине вакцину Pfizer получат работники и пациенты специализированных учреждений, соцработники и спасатели.
Ранее сообщалось, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется на этой неделе. Об этом рассказал Виктор Ляшко.