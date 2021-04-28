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В мае Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer, - Степанов

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 05:25
В мае Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer, - Степанов Фото: минстр здравоохранения Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ожидаются поставки из двух источников.

Об этом министр сказал в эфире канала "Наш".

По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая", - добавил Степанов.

Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.

"Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр.

РБК-Украина писало, что согласно Госплану вакцинации от коронавируса, в Украине вакцину Pfizer получат работники и пациенты специализированных учреждений, соцработники и спасатели.

Ранее сообщалось, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется на этой неделе. Об этом рассказал Виктор Ляшко.

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