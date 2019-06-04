США ужесточили санкции против Кубы

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Ужесточение санкций против Кубы предусмотрено Актом президента США о национальной безопасности, который Дональд Трамп подписал 16 июня 2017 года

Соединенные Штаты Америки ужесточили санкции в отношении Кубы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Как сообщается, Управление предоставило поправки, согласно которым вводится запрет на групповые поездки американских граждан на Кубу в образовательных целях.

Также больше не будут выдаваться лицензии на экспорт в Кубу частных самолетов и пассажирских морских судов. Новые меры вступят в силу 5 июня 2019 года.

Ужесточение санкций нацелены на то, чтобы "не дать долларам США попасть в руки армии, спецслужб и правоохранительных органов Кубы".

Ужесточение санкций против Кубы предусмотрено Актом президента США о национальной безопасности, который Дональд Трамп подписал 16 июня 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Соединенные Штаты Америки сообщили компаниям, которые осуществляют поставки авиатоплива в Венесуэлу, что они должны прекратить их, иначе они могут попасть под санкции.

Кроме того, в официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который предполагает санкции в отношении участников "Северного потока-2". В законопроекте предусматриваются в первую очередь ограничения, которые будут вводиться против инстранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб Nord Stream 2 в Балтийском море.