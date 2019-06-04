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США посилили санкції проти Куби

Новини » Політика    04.06.2019 - 22:38
США посилили санкції проти Куби
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Посилення санкцій проти Куби передбачено Актом президента США про національну безпеку, який Дональд Трамп підписав 16 червня 2017 року

Сполучені Штати Америки посилили санкції щодо Куби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Як повідомляється, Управління надало поправки, згідно з яким вводиться заборона на групові поїздки американських громадян на Кубу в освітніх цілях.

Також більше не будуть видаватися ліцензії на експорт в Кубу приватних літаків і морських пасажирських судів. Нові заходи набудуть чинності 5 червня 2019 року.

Посилення санкцій націлені на те, щоб "не дати доларам США потрапити в руки армії, спецслужб і правоохоронних органів Куби".

Посилення санкцій проти Куби передбачено Актом президента США про національну безпеку, який Дональд Трамп підписав 16 червня 2017 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки повідомили компаніям, які здійснюють постачання авіапального в Венесуелу, що вони повинні припинити їх, інакше вони можуть потрапити під санкції.

Крім того, в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який припускає санкції щодо учасників "Північного потоку-2". У законопроекті передбачаються в першу чергу обмеження, які будуть вводитися проти зовнішніх компаній, які надають свої спеціалізовані суду для укладання труб Nord Stream 2 в Балтійському морі.

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