США ужесточили правила въезда иностранцам, в том числе и украинцам

Фото: паспортный контроль (GettyImages)

Соединенные Штаты изменили правила въезда в страну для иностранцев, в том числе и украинцев. Теперь гражданам необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус до вылета в страну.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Перед вылетом граждане должны предоставить авиакомпании отрицательный тест на коронавирус, который был сделать в течение трех дней до вылета. Его можно предоставить в бумажной или электронной форме. Кроме этого рекомендуется сдать повторный тест на COVID в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.

Новые правила вступят в силу с 26 января. Подробную информацию о правила въезда в США можно найти по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что подобные правила при въезде в страну ввела Германия. Они будут применяться для стран из зоны риска или тех, где выявлен новый штамм коронавируса.

Также сообщалось, что правила въезда для украинцев ужесточила Хорватия.

Отметим, для граждан Украины открытыми остаются 83 страны несмотря на пандемию коронавируса.