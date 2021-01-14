ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия усилила правила въезда из стран группы риска, в том числе и из Украины

Германия, Четверг 14 января 2021 09:28
Германия усилила правила въезда из стран группы риска, в том числе и из Украины
Фото: тест на коронавирус (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии усилило правило въезда в страну для граждан из стран группы риска. В список стран группы риска входит и Украина.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теперь гражданам из таких регионов необходимо предоставить негативный результат теста на COVID еще до прилета в Германию. Результаты теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Тест должен быть сделать максимум за двое суток до въезда в Германию.

Спустя двое суток после прибытия граждане также должны будут пройти тест на коронавирус уже в Германии. Кроме этого в силе остается правило 10-дневного карантина.

Новые правила также применяются для стран, где были выявлены мутации коронавируса - Великобритания, Ирландия и Южная Африка. Они вступают в силу с 14 января.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии могут продлить локдаун до апреля. Такое мнение выразила немецкий канцлер Ангела Меркель. Она опасается новых мутаций коронавируса.

Также сообщалось, что днями в Германии подтвердили первые случаи мутировавшего COVID из Южной Африки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ГерманиявъездКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь