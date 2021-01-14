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США посилили правила в'їзду іноземцям, в тому числі й українцям

США, Четвер 14 січня 2021 14:51
США посилили правила в'їзду іноземцям, в тому числі й українцям
Фото: паспортний контроль (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Сполучені Штати змінили правила в'їзду в країну для іноземців, в тому числі і українців. Тепер громадянам необхідно буде надати негативний тест на коронавірус до вильоту в країну.

Про це повідомляє посольство України в США.

Перед вильотом громадяни повинні надати авіакомпанії негативний тест на коронавірус, який був зробити протягом трьох днів до вильоту. Його можна подати в паперовій або електронній формі. Крім цього рекомендується здати повторний тест на COVID в США на 3-5 день після прильоту і залишатися вдома протягом 7 днів.

Нові правила наберуть чинності з 26 січня. Детальну інформацію про правила в'їзду до США можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що подібні правила при в'їзді в країну запровадила Німеччина. Вони будуть застосовуватися для країн із зони ризику або тих, де виявлено новий штам коронавірусу.

Також повідомлялося, що правила в'їзду для українців посилила Хорватія.

Зазначимо, для громадян України залишаються відкритими 83 країни попри пандемію коронавірусу.

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