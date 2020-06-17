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США увеличивают военное присутствие в Европе, - НАТО

Новости » В мире     17.06.2020 - 21:54
США увеличивают военное присутствие в Европе, - НАТО
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Решение о выводе войск США из Германии еще не принято

Соединенные Штаты планируют увеличить военное присутствие в Европе, несмотря на планы по сокращению присутствия в Германии. При этом пока Штаты не приняли окончательное решение о выводе войск из Германии.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, во время беседы министр обороны США Марк Эспер подтвердил приверженность Америки к безопасности Европы.

"Пока не принято окончательное решение относительно того, когда и как будет выполняться это сокращение. Присутствие США в Европе не ограничивается присутствием в Германии… США не сокращают свое присутствие, наоборот, увеличивают его, со временем происходит некая корректировка", - сказал Столтенберг.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

При этом в Германии сообщали, что пока не получали подтверждения о выводе американских военных из страны.

Также РБК-Украина писало, что НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины НАТОСоединенные Штаты АмерикиЕвропавойска
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