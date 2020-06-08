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Германия не получала подтверждения о выводе американских военных

Новости » Политика     08.06.2020 - 15:59
Германия не получала подтверждения о выводе американских военных
Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (flickr)

Присутствие американских войск в Германии служит безопасности НАТО и США

Правительство Германии пока не получило подтверждение из Вашингтона о том, что США планируют вывести 9,5 тысячи военнослужащих из страны. Присутствие войск в Германии служит безопасности НАТО.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Reuters.

При этом глава оборонного ведомства отметила, что не будет спекулировать на этих сообщениях о выводе части контингента без подтверждения.

"Я не хочу спекулировать на чем-то, для чего у меня нет подтверждения. Дело в том, что присутствие американских войск в Германии служит всей безопасности альянса НАТО - а значит, и американской безопасности тоже. Это та основа, на которой мы работаем вместе", - заявила она.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп приказал сократить число военных Соединенных Штатов в Германии.

Кроме того, в Германии раскритиковали возможное решение США о частичном выводе американских войск с территории страны.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГерманиявоенные
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