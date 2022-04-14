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В США увеличивают добычу сланцевой нефти из-за роста мировых цен

Фото: В США увеличивают добычу сланцевой нефти из (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Прогнозы добычи нефти в США пересматриваются в сторону повышения. Отраслевые эксперты отмечают, что высокие цены стимулируют бурение и добычу из скважин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На призывы Белого дома, о новых поставках нефти отвечает все больше производителей, поскольку цены в США остаются выше 100 долларов за баррель из-за вторжения России в Украину. Цены выросли на 70% по сравнению с прошлым годом, компенсируя опасения по поводу второго падения цен из-за пандемии и инфляции.

Добыча в США к концу года вырастет на 1,29 млн баррелей в сутки до 12,86 млн баррелей в сутки, по данным консалтинговой компании East Daley Capital, которая внимательно отслеживает поставки энергии в трубопроводы США.

Основная часть прогнозируемого годового прироста - 1,13 млн баррелей в сутки - приходится на Пермский бассейн, крупнейшее сланцевое месторождение США, благодаря которому Соединенные Штаты стали энергетическим центром. На прошлой неделе там бурили 332 нефтяные вышки, больше всего с апреля 2020 года.

Цены на нефть в США на 30-40 долларов за баррель выше, чем в конце прошлого года, и количество буровых установок становится более чувствительным к этому движению цен, сказал Джей О'Доннелл, директор East Daley Capital.

Согласно опросу, проведенному Федеральным резервным банком Далласа, при цене 104 доллара за баррель нефть примерно в два раза превышает ту, по мнению производителей Пермского бассейна, которая необходима для прибыльного бурения скважин.

Сланцевые компании также вскрывают пробуренные, но незавершенные скважины, которые можно быстро запустить в эксплуатацию.

Оператор трубопровода Enterprise Products Partners прогнозирует, что к декабрю добыча нефти в США достигнет 12,4 млн баррелей в сутки, что на 800 тысяч баррелей в сутки больше, чем год назад, и находится в пределах 5% от допандемического рекорда.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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