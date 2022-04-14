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У США збільшують видобуток сланцевої нафти через зростання світових цін

Фото: у США збільшують видобуток сланцевої нафти з (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прогнози видобутку нафти в США переглядаються в бік підвищення. Галузеві експерти відзначають, що високі ціни стимулюють буріння і видобуток зі свердловин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На заклики Білого Дому, про нові постачання нафти відповідає все більше виробників, оскільки ціни в США залишаються вище 100 доларів за барель через вторгнення Росії в Україну. Ціни зросли на 70% порівняно з минулим роком, компенсуючи побоювання з приводу другого падіння цін через пандемію та інфляцію.

Видобуток в США до кінця року зросте на 1,29 млн барелів на добу до 12,86 млн барелів на добу, за даними консалтингової компанії East Daley Capital, яка уважно відстежує постачання енергії в трубопроводи США.

Основна частина прогнозованого річного приросту - 1,13 млн барелів на добу - припадає на Пермський басейн, найбільше сланцеве родовище США, завдяки якому Сполучені Штати стали енергетичним центром. Минулого тижня там бурили 332 нафтові вежі, найбільше з квітня 2020 року.

Ціни на нафту в США на 30-40 доларів за барель вище, ніж в кінці минулого року, і кількість бурових установок стає більш чутливим до цього руху цін, сказав Джей О'Доннелл, директор East Daley Capital.

Згідно з опитуванням, проведеним Федеральним резервним банком Далласа, при ціні 104 доларів за барель Нафта приблизно у два рази перевищує ту, на думку виробників Пермського басейну, яка необхідна для прибуткового буріння свердловин.

Сланцеві компанії також розкривають пробурені, але незавершені свердловини, які можна швидко запустити в експлуатацію.

Оператор трубопроводу Enterprise Products Partners прогнозує, що до грудня видобуток нафти в США досягне 12,4 млн барелів на добу, що на 800 тисяч барелів на добу більше, ніж рік тому, і знаходиться в межах 5% від допандемічного рекорду.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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