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США увеличили поставки газа в Европу на фоне энергетического кризиса

Автор: Артур Родивилов

США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Число танкеров выросло за выходные на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом.

Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.

В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.

Напомним, на прошлой неделе цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив отметку 2150 долларов за тысячу кубометров.

Также стало известно, что российский "Газпром" отказался заказывать транзит по трубопроводу "Ямал - Европа", и он перешел в реверсный режим - с запада на восток.

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