США увеличили поставки газа в Европу на фоне энергетического кризиса

США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Число танкеров выросло за выходные на треть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом.
Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.
В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.
Напомним, на прошлой неделе цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив отметку 2150 долларов за тысячу кубометров.
Также стало известно, что российский "Газпром" отказался заказывать транзит по трубопроводу "Ямал - Европа", и он перешел в реверсный режим - с запада на восток.