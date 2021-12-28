США збільшили постачання газу до Європи на тлі енергетичної кризи
США збільшили експорт газу в Європу на тлі енергетичної кризи. Кількість танкерів зросла за вихідні на третину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За підрахунками видання, на шляху до Європи знаходиться 20 танкерів з американським газом.
Напередодні католицького Різдва (24 грудня) кількість танкерів зі зрідженим природним газом із США становило 15 одиниць.
У публікації наголошується, що постачання палива з США в Європу можуть допомогти знизити побоювання з приводу подальшого збільшення вартості на газ.
Нагадаємо, минулого тижня ціна на газ в Європі встановила історичний рекорд, перевищивши позначку 2150 доларів за тисячу кубометрів.
Також стало відомо, що російський "Газпром" відмовився замовляти транзит по трубопроводу "Ямал-Європа", і він перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.