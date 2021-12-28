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США збільшили постачання газу до Європи на тлі енергетичної кризи

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Вівторок 28 грудня 2021 01:58
США збільшили постачання газу до Європи на тлі енергетичної кризи Фото: США збільшили поставки газу в Європу на тлі енергетичної кризи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США збільшили експорт газу в Європу на тлі енергетичної кризи. Кількість танкерів зросла за вихідні на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За підрахунками видання, на шляху до Європи знаходиться 20 танкерів з американським газом.

Напередодні католицького Різдва (24 грудня) кількість танкерів зі зрідженим природним газом із США становило 15 одиниць.

У публікації наголошується, що постачання палива з США в Європу можуть допомогти знизити побоювання з приводу подальшого збільшення вартості на газ.

Нагадаємо, минулого тижня ціна на газ в Європі встановила історичний рекорд, перевищивши позначку 2150 доларів за тисячу кубометрів.

Також стало відомо, що російський "Газпром" відмовився замовляти транзит по трубопроводу "Ямал-Європа", і він перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

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