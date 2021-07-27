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США увеличили число авиаударов по "Талибану" в поддержку войск правительства Афганистана

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Вашингтон, Вторник 27 июля 2021 21:49
США увеличили число авиаударов по "Талибану" в поддержку войск правительства Афганистана Фото: США увеличили число авиаударов по талибам в Афганистане (twitter.com/_leftisbest)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США увеличили количество авиаударов по боевикам радикального движения "Талибан" для поддержки афганских правительственных войск. За последние несколько дней в ударах были задействованы самолеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Соединенные Штаты увеличили количество авиаударов в поддержку афганских сил за последние несколько дней", - цитирует издание генерала морской пехоты США Франка Маккензи.

Он добавил, что США продолжат наносить удары по талибам в ближайшие недели, если они продолжат свои атаки. Генерал также уточнил, что афганским силам безопасности будут предоставлены разведанные, финансирование и консультации.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Пентагон подтвердил сообщения СМИ о ночных авиаударах по талибам. Представитель ведомства майор Роберт Лодевик уточнил, что за последние несколько дней удары наносились самолетами и беспилотниками. Другие детали этих операций он не раскрыл.

В свою очередь Associated Press отмечает, что задействованная в бомбардировках талибов американская авиация поднималась в воздух с аэродромов за пределами Афганистана, поскольку США уже вывели из страны боевые самолеты и беспилотники.

Напомним, после начала вывода военных США из Афганистана талибы активизировали боевые действия. По последним данным, они взяли под контроль 85% территории страны. Однако афганское правительство отрицает это.

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Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан
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