ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США збільшили кількість авіаударів по "Талібану" на підтримку військ уряду Афганістану

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 27 липня 2021 21:49
США збільшили кількість авіаударів по "Талібану" на підтримку військ уряду Афганістану Фото: США збільшили число авіаударів по талібах в Афганістані (twitter.com/_leftisbest)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США збільшили кількість авіаударів по бойовиках радикального руху "Талібан" для підтримки афганських урядових військ. За останні кілька днів в ударах були залучені літаки і безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Сполучені Штати збільшили кількість авіаударів на підтримку афганських сил за останні кілька днів", - цитує видання генерала морської піхоти США Франка Маккензі.

Він додав, що США продовжать завдавати удари по талібах в найближчі тижні, якщо вони продовжать свої атаки. Генерал також уточнив, що афганським силам безпеки будуть надані розвідані, фінансування та консультації.

Видання зазначає, що минулого тижня Пентагон підтвердив повідомлення ЗМІ про нічні авіаудари по талібах. Представник відомства майор Роберт Лодевік уточнив, що за останні кілька днів удари наносилися літаками і безпілотниками. Інші деталі цих операцій він не розкрив.

У свою чергу Associated Press зазначає, що залучена в бомбардуваннях талібів американська авіація піднімалася в повітря з аеродромів за межами Афганістану, оскільки США вже вивели з країни бойові літаки і безпілотники.

Нагадаємо, після початку виведення військових США з Афганістану таліби активізували бойові дії. За останніми даними, вони взяли під контроль 85% території країна. Однак афганський уряд заперечує це.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
Хомчак йде з посади командувача ЗСУ
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу