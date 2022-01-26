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США увеличат поставки энергоносителей в Европу, если Россия прекратит экспорт топлива

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Среда 26 января 2022 00:45
США увеличат поставки энергоносителей в Европу, если Россия прекратит экспорт топлива Фото: США увеличат поставки энергоносителей в Европу, если Россия прекратит экспорт топлива (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США работают с поставщиками газа и нефти из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии над увеличением поставок в Европу уже в ближайшие недели. Подобные варианты разрабатываются на случай, если Россия прекратит поставки топлива из-за эскалации конфликта с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Чиновники Белого дома считают, что договоренности о поставках топлива из альтернативных источников в Европу еще до начала настоящего кризиса должны гарантировать то, что союзники смогут пережить энергетический шантаж со стороны России.

В этом случае европейские страны будут готовы отрезать российские финансовые учреждения от международной банковской системы и присоединиться к блокированию экспорта в РФ полупроводников и других ключевых компонентов машиностроения и электроники, которые производятся на основе американских технологий.

"Мы ожидаем, что будем готовы обеспечить альтернативные поставки, которые будут покрывать значительную часть потенциального дефицита. Если Россия решит использовать поставки природного газа или нефти как оружие, это не останется без последствий для российской экономики", - заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации.

Чиновник отказался назвать страны, с которыми ведутся переговоры, но, очевидно, речь идет, в частности, о Саудовской Аравии. Он также не сказал, какой объем потребностей Европы может быть удовлетворен за счет поставки топлива из других источников.

"РФ нуждается в доходах от нефти и газа - так же, как и Европа нуждается в энергоснабжении", - добавил он.

Ранее мы писали, что США ищут источники газа для Европы на случай вторжения РФ в Украину.

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