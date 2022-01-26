США збільшать постачання енергоносіїв до Європи, якщо Росія припинить експорт палива

США працюють з постачальниками газу і нафти з країн Близького Сходу, Північної Африки та Азії над збільшенням поставок до Європи вже в найближчі тижні. Подібні варіанти розробляються на випадок, якщо Росія припинить постачання палива через ескалацію конфлікту з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Чиновники Білого дому вважають, що домовленості про постачання палива з альтернативних джерел до Європи ще до початку справжньої кризи повинні гарантувати те, що союзники зможуть пережити енергетичний шантаж з боку Росії.

У цьому випадку європейські країни будуть готові відрізати російські фінансові установи від міжнародної банківської системи і приєднатися до блокування експорту в РФ напівпровідників та інших ключових компонентів машинобудування та електроніки, які виробляються на основі американських технологій.

"Ми очікуємо, що будемо готові забезпечити альтернативні поставки, які будуть покривати значну частину потенційного дефіциту. Якщо Росія вирішить використовувати постачання природного газу або нафти як зброю, це не залишиться без наслідків для російської економіки", - заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації.

Чиновник відмовився назвати країни, з якими ведуться переговори, але, очевидно, мова йде, зокрема, про Саудівську Аравію. Він також не сказав, який обсяг потреб Європи може бути задоволений за рахунок постачання палива з інших джерел.

"РФ потребує доходів від нафти і газу - так само, як і Європа потребує енергопостачання", - додав він.