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Интервью

США увеличат помощь Украине в этом году до 620 млн долларов

НовостиФинансы    22.03.2018 - 08:14
Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)
Фото: Конгресс США (educationusa.state.gov)

США увеличат расходы на военно-техническую помощь Украине

Соединенные Штаты Америки в этом году увеличат помощь Украине до более 620 млн долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Сообщается, что в Конгрессе США представили консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором общий объем помощи Украине увеличен до 620,7 млн долларов.

Согласно законопроекту Пентагона, 200 млн долларов выделяется на военно-техническую помощь Украине (на 50 млн долларов больше, чем в 2017 году). Эти средства направят на финансирование проектов поддержки ВСУ - подготовку военных, поставки военной техники и снаряжения, летального оружия и логистическое обеспечение, а также на разведывательную поддержку украинских сил безопасности.

Объем помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,7 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы прошлого года. В частности, увеличены расходы на усиление безопасности Украины по программе "Международное военное финансирование".

"Перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом США", - добавили в посольстве.

 

У представленому в Конгресі США Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік збільшено видатки на...

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 21 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что США могут выделить Украине 200 млн долларов на оборону в 2019 году. По сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.

 

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Теги: Соединенные Штаты Америки, финансы, помощь
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