США збільшать допомогу Україні цього року до 620 млн доларів

США збільшать витрати на військово-технічну допомогу Україні

Сполучені Штати Америки цього року збільшать допомогу Україні до понад 620 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні посольства України в США в Facebook.

Повідомляється, що в Конгресі США представили консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік, в якому загальний обсяг допомоги Україні збільшено до 620,7 млн доларів.

Відповідно до законопроекту Пентагону, 200 млн доларів виділяється на військово-технічну допомогу Україні (на 50 млн доларів більше, ніж у 2017 році). Ці кошти спрямують на фінансування проектів підтримки ЗСУ - підготовку військових, поставки військової техніки і спорядження, летальної зброї та логістичне забезпечення, а також на розвідувальну підтримку українських сил безпеки.

Обсяг допомоги Україні по лінії Державного департаменту США та причетних агентств визначено в сумі 420,7 млн доларів, що на 10 млн доларів перевищує відповідні витрати минулого року. Зокрема, збільшено видатки на посилення безпеки України за програмою "Міжнародне військове фінансування".

"Перед набуттям чинності консолідований закон про бюджетні асигнування на 2018 рік має бути схвалений Сенатом і Палатою представників і підписаний президентом США", - додали в посольстві.

У представленому в Конгресі США Консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік збільшено видатки на... Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть надати Україні 200 млн доларів на оборону в 2019 році. Порівняно з бюджетним запитом на 2018 рік запропонована сума допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів.