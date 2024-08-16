У Байдена відмовилися коментувати статтю WSJ про "причетність" України до підриву Nord Stream

Він не став відповідати на питання журналістів, які просили його прокоментувати статтю у виданні.

"Я не збираюся коментувати повідомлення The Wall Street Journal про це", - зазначив Кірбі під час прес-конференції у Вашингтоні.

Що передувало

Два дні тому, 14 серпня, стало відомо, що Німеччина видала ордер на арешт у Польщі дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Згодом з'явилася інформація, що він начебто міг виїхати з Польщі в Україну.

Газета The Wall Street Journal повідомила 15 серпня, що до підриву нібито "причетні" українські високопосадовці.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters спростував причетність України до цієї операції. Він нагадав про те, що фактів причетності Росії до підриву було достатньо.

Нагадаємо, скандинавські країни неодноразово повідомляли про те, що РФ вела розвідку у Балтійському морі перед підривом та задовго до нього.

Також прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомляв, що тема із розслідуванням підриву газопроводів остаточно була закрита.