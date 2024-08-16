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У Байдена відмовилися коментувати статтю WSJ про "причетність" України до підриву Nord Stream

Фото: прапор США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Білому домі відмовилися надавати коментарі щодо публікації The Wall Street Journal про те, що українські високопосадовці нібито могли "схвалити" операцію з підриву російських газопроводів на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Білому домі координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі.

Він не став відповідати на питання журналістів, які просили його прокоментувати статтю у виданні. 

"Я не збираюся коментувати повідомлення The Wall Street Journal про це", - зазначив Кірбі під час прес-конференції у Вашингтоні.

Що передувало

Два дні тому, 14 серпня, стало відомо, що Німеччина видала ордер на арешт у Польщі дайвера-українця, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Згодом з'явилася інформація, що він начебто міг виїхати з Польщі в Україну.

Газета The Wall Street Journal повідомила 15 серпня, що до підриву нібито "причетні" українські високопосадовці.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters спростував причетність України до цієї операції. Він нагадав про те, що фактів причетності Росії до підриву було достатньо.

Нагадаємо, скандинавські країни неодноразово повідомляли про те, що РФ вела розвідку у Балтійському морі перед підривом та задовго до нього.

Також прем'єр-міністр Швеції  Ульф Крістерссон повідомляв, що тема із розслідуванням підриву газопроводів остаточно була закрита

"Північні потоки"

"Північний потік-1" і "Північний потік-2" були побудовані російським "Газпромом". Через них планувалося перекачувати до 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини.

"Північний потік-2" так і не був введений в експлуатацію через російське повномасштабне вторгнення в Україну, а "Північний потік-1" зупинив сам "Газпром" влітку 2022 року.

Однак 26 вересня 2022 року три з чотирьох гілок газопроводів було підірвано. Швеція вела офіційне розслідування, оскільки це сталося в межах її морської економічної зони. Данія також розслідувала інцидент.

Під час розслідувань було виявлено, що попри російську окупації української території у 2014 році, Німеччина просувала будівництво російського проєкту.

Офіційне розслідування вже припинено, однак його результати поки не були оприлюднені. Більшість експертів все ж таки схиляються до "російського сліду" у цьому інциденті.

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