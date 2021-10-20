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В США успешно пересадили почку, которую выращивали в теле животного

Автор: Сергей Пышкин

Хирурги медцентра Лангон при Университете Нью-Йорка успешно пересадили пациенту почку, которая была выращена в теле генномодифицированной свиньи. В течение нескольких дней - орган функционировал и не был отторгнут.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на APnews.

По словам доктора Роберта Монтгомери, который возглавлял группу хирургов, после трансплантации - почка нормально функционировала и не была отторгнута организмом несмотря на волнения врачей.

Орган пересаживали мужчине с мертвым мозгом и нарушением работы почек. Перед этим его планировали отсоединить от аппарата жизнеобеспечения.

Почку присоединили к крупным кровеносным сосудам вне тела пациента. В течение нескольких дней врачи наблюдали за ее работой.

Биотехнологическая компания United Therapeutics вывела около 100 генномодифицированных свиней у которых нет гена, который производит сахар что приводит к немедленной атаке иммунной системы человека.

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Трансплантация органовСоединенные Штаты Америки