В США успешно пересадили почку, которую выращивали в теле животного

По словам доктора Роберта Монтгомери, который возглавлял группу хирургов, после трансплантации - почка нормально функционировала и не была отторгнута организмом несмотря на волнения врачей.

Орган пересаживали мужчине с мертвым мозгом и нарушением работы почек. Перед этим его планировали отсоединить от аппарата жизнеобеспечения.

Почку присоединили к крупным кровеносным сосудам вне тела пациента. В течение нескольких дней врачи наблюдали за ее работой.

Биотехнологическая компания United Therapeutics вывела около 100 генномодифицированных свиней у которых нет гена, который производит сахар что приводит к немедленной атаке иммунной системы человека.