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США успешно испытали лазерное оружие в море. Поможет нейтрализовать взрывчатки

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Среда 15 декабря 2021 17:20
США успешно испытали лазерное оружие в море. Поможет нейтрализовать взрывчатки Фото: США успешно испытали лазерное оружие в море (twitter.com/jaunnewsusa)
Автор: Сергей Пышкин

Военно-морские силы США испытали лазерное оружие и уничтожили плавающую цель в Красном море. Применять ее будут для нейтрализации катеров-беспилотников, загруженных взрывчатками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на APnews.

Испытания проходили в Аденском заливе. Лазерным оружием был обустроен корабль США "Портленд".

ВМС Штатов отмечает, что лазер успешно ликвидировал цель. Еще в 2020 году "Портленд" применил лазер для нейтрализации летающего дрона.

Аденский залив расположен вдоль Йемена, который до сих пор находится в состоянии войны после того, как хуситы захватили его столицу в 2014 году. В частности, повстанцы разместили в этих водах беспилотные лодки, которые оборудованы взрывчатками.

Вероятно, испытания лазерного оружия США помогут в будущем нейтрализовать эти корабли

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