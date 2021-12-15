США успешно испытали лазерное оружие в море. Поможет нейтрализовать взрывчатки

Военно-морские силы США испытали лазерное оружие и уничтожили плавающую цель в Красном море. Применять ее будут для нейтрализации катеров-беспилотников, загруженных взрывчатками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на APnews .

Испытания проходили в Аденском заливе. Лазерным оружием был обустроен корабль США "Портленд".

ВМС Штатов отмечает, что лазер успешно ликвидировал цель. Еще в 2020 году "Портленд" применил лазер для нейтрализации летающего дрона.

Аденский залив расположен вдоль Йемена, который до сих пор находится в состоянии войны после того, как хуситы захватили его столицу в 2014 году. В частности, повстанцы разместили в этих водах беспилотные лодки, которые оборудованы взрывчатками.

Вероятно, испытания лазерного оружия США помогут в будущем нейтрализовать эти корабли