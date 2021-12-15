США успішно випробували лазерну зброю у морі. Допоможе нейтралізувати вибухівки

Військово-морські сили США випробували лазерну зброю та знищили плаваючу ціль у Червоному морі. Застосовуватимуть її для нейтралізації катерів-безпілотників, що завантажені вибухівками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на APnews .

Випробування проходили в Аденській затоці. Лазерною зброєю був облаштований корабель США "Портленд".

ВМС Штатів відзначає, що лазер успішно ліквідував ціль. Ще у 2020 році "Портленд" застосував лазер для нейтралізації літаючого дрону.

Аденська затока розташована вздовж Ємену, який і досі перебуває у стані війни після того, як хусити захопили його столицю у 2014 році. Зокрема, повстанці розмістили в цих водах безпілотні човни, які обладнані вибухівками.

Ймовірно, випробування лазерної зброї США допоможуть в майбутньому нейтралізовувати ці кораблі