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США успешно испытали гиперзвуковую ракету, но решили не афишировать

Фото: американский самолет B-52H Stratofortress (affairs.usaf)
Автор: Владимир Костырин

США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты в середине марта, но не разглашали это две недели, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американского чиновника, ракета HAWC была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья "в ходе первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin".

Такое испытание состоялось через несколько дней после того, как в России заявили о применении своей гиперзвуковой ракеты при обстреле западной области Украины (по Яворовскому полигону).

Как объяснил журналистам представитель министерства обороны США, их нежелание разглашать свои испытания связаны с планами президента Джо Байдена в то время совершить визит к союзникам по НАТО в Европе и в Польшу, где американский лидер встретился с главами МИД и Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что американские военные отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за ядерной напряженности в России.

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Соединенные Штаты АмерикиРакетные испытания