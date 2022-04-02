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США отменили испытание баллистической ракеты из-за ядерной напряженности в России

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США, Суббота 02 апреля 2022 05:03
США отменили испытание баллистической ракеты из-за ядерной напряженности в России Фото: США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Американские военные отменили испытание своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в попытке снизить ядерную напряженность в отношениях с Россией во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пентагон впервые объявил о переносе испытаний 2 марта после того, как Россия заявила, что приводит свои ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности.

В то время Вашингтон сообщил, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков.

Но, тогда Пентагон публично заявил о своем намерении лишь "немного" отложить испытание, а не отменить его.

Представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при первой отсрочке. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.

Напомним, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

После чего Ким Чен Ын заявил о готовности Северной Кореи развивать "огромные ударные возможности".

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