США ускорят доставку боеприпасов в Украину перед битвой на Донбассе

Официальный представитель США заявил, что во время некоторых ожесточенных боев ранее украинские силы произвели до тысячи артиллерийских выстрелов в день.

В то время как Соединенные Штаты поставляют Украине 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 тысяч артиллерийских снарядов в рамках новой помощи в области безопасности, о которой администрация президента Джо Байдена объявила на этой неделе, даже этот объем может быть израсходован в течение нескольких дней, что повышает вероятность истощения сил Украины, сказал чиновник.

В США считают, что вероятная стратегия России состоит в том, чтобы перебросить оружие и войска в восточную Украину с позиций на севере, а затем окружить и отрезать находящиеся там силы Украины, сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли проводят ежедневные телефонные переговоры с коллегами в регионе, чтобы побудить их как можно скорее отправить больше оружия и предметов снабжения в Украину.

Ранее на этой неделе Пентагон принял руководителей восьми крупнейших военных подрядчиков, чтобы выяснить, как быстрее вооружить Украину.

Обсуждение за круглым столом, которое провела заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, было сосредоточено на задачах Пентагона продолжать снабжать Украину оружием, а также иметь возможность поддерживать боеготовность вооруженных сил США и поддерживать оборону союзников.