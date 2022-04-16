США прискорять доставку боєприпасів в Україну перед битвою на Донбасі

Офіційний представник США заявив, що під час деяких запеклих боїв раніше українські сили зробили до тисячі артилерійських пострілів на день.

У той час як Сполучені Штати постачають Україні 18 155-мм гаубиць і 40 тисяч артилерійських снарядів в рамках нової допомоги в області безпеки, про яку адміністрація президента Джо Байдена оголосила на цьому тижні, навіть цей обсяг може бути витрачений протягом декількох днів, що підвищує ймовірність виснаження сил України, сказав чиновник.

У США вважають, що ймовірна стратегія Росії полягає в тому, щоб перекинути зброю і війська в Східну Україну з позицій на півночі, а потім оточити і відрізати знаходяться там Сили України, сказав чиновник.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі проводять щоденні телефонні переговори з колегами в регіоні, щоб спонукати їх якомога швидше відправити більше зброї і предметів постачання в Україну.

Раніше на цьому тижні Пентагон прийняв керівників восьми найбільших військових підрядників, щоб з'ясувати, як швидше озброїти Україну.

Обговорення за круглим столом, яке провела заступник міністра оборони Кетлін Хікс, було зосереджено на завданнях Пентагону продовжувати постачати Україну зброєю, а також мати можливість підтримувати боєготовність збройних сил США і підтримувати оборону союзників.