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В США упал строительный кран, есть погибшие

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 06:17
В США упал строительный кран, есть погибшие
Фото: в Сиэтле упал строительный кран (twitter.com / SeattleFire)

В результате инцидента погибли 4 человека

В американском Сиэтле (штат Вашингтон) строительный кран упал на дорогу, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу пожарного департамента города Twitter.

Как сообщили в департаменте, строительный кран упал на проезжую часть и повредил 5 автомобилей. В результате инцидента погибли по меньшей мере четверо человек, еще 3 человека были госпитализированы.

Причины падения крана устанавливаются.

В США упал строительный кран, есть погибшие

Напомним, в Одессе на строительной площадке пляжа "Ланжерон" в результате падение строительного крана погиб рабочий.

Как писало РБК-Украина, в США неизвестный совершил стрельбу в синагоге. В результате нападения на синагогу в городе Повей (штат Калифорния) погиб один человек, еще 3 получили ранения.

Ранее, в бразильском Рио-де-Жанейро обрушились два многоэтажных жилых дома, в результате чего погибли по меньшей мере три человека. Обрушение зданий произошло утром в пятницу, 12 апреля. Кроме трех погибших известно о восьми пострадавших. Еще 13 человек пропали без вести.

Кроме того, в Индии шестиэтажный дом упал на соседний строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели, под завалами оказались около 15 человек

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