В Индии многоэтажный дом упал на стройплощадку, есть погибшие

Новости Происшествия 18.07.2018 - 00:58
Фото: обрушение дома в Индии (twitter.com/IndianExpress)
Фото: обрушение дома в Индии (twitter.com/IndianExpress)

По неофициальным данным, по меньшей мере два человека погибли, под завалами оказались 50 человек

В Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели, под завалами оказались около 15 человек. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters.

В то же время местные СМИ сообщили, что спасательная команда обнаружила по меньшей мере двух погибших и что в ловушке под завалами оказались еще по меньшей мере 50 человек.

По данным индийского телевидения, в здании находилось двенадцать семей.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия предоставляют всем пострадавшим необходимую помощь.

В Индии многоэтажный дом упал на стройплощадку, есть погибшие
В Индии многоэтажный дом упал на стройплощадку, есть погибшие
В Индии многоэтажный дом упал на стройплощадку, есть погибшие
В Индии многоэтажный дом упал на стройплощадку, есть погибшие
 

Фото: руины упавшего на стройплощадку дома в Индии

Напомним, в начале июля в индийском штате Уттар-Прадеш в ущелье упал школьный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять учеников. Автобус ехал по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар, в салоне во время ДТП находились около 20 школьников. Всех пострадавших госпитализировали.

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Теги:  Индия,  обрушение дома  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС