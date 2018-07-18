В Индии многоэтажный дом упал на стройплощадку, есть погибшие

По неофициальным данным, по меньшей мере два человека погибли, под завалами оказались 50 человек

В Индии шестиэтажный дом рухнул на соседнюю строительную площадку в городе Большая Нойда, недалеко от Нью-Дели, под завалами оказались около 15 человек. Об этом сообщила местная полиция, передает Reuters.

В то же время местные СМИ сообщили, что спасательная команда обнаружила по меньшей мере двух погибших и что в ловушке под завалами оказались еще по меньшей мере 50 человек.

По данным индийского телевидения, в здании находилось двенадцать семей.

Национальные силы реагирования на стихийные бедствия предоставляют всем пострадавшим необходимую помощь.

Фото: руины упавшего на стройплощадку дома в Индии

The NDRF rescue team is seen using gas cutter to break through the walls to get inside. pic.twitter.com/K2L7iEjufE — The Indian Express (@IndianExpress) July 17, 2018

Напомним, в начале июля в индийском штате Уттар-Прадеш в ущелье упал школьный автобус, в результате чего пострадали по меньшей мере пять учеников. Автобус ехал по трассе Танабгаван из населенного пункта Наланда в город Музаффарнагар, в салоне во время ДТП находились около 20 школьников. Всех пострадавших госпитализировали.