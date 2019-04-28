У США впав будівельний кран, є загиблі

Фото: у Сіетлі впав будівельний кран (twitter.com / SeattleFire)

В результаті інциденту загинули 4 людини

У американському Сіетлі (штат Вашингтон) будівельний кран впав на дорогу, в результаті чого загинули 4 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку пожежного департаменту міста у Twitter.

Як повідомили у департаменті, будівельний кран впав на проїжджу частину та пошкодив 5 автомобілів. В результаті інциденту загинули щонайменше четверо осіб, ще 3 людини були госпіталізовані.

Причини падіння крану встановлюються.

Нагадаємо, в Одесі на будівельному майданчику пляжу "Ланжерон" в результаті падіння будівельного крана загинув робітник.

Як писало РБК-Україна, у США невідомий здійснив стрілянину у синагозі. В результаті нападу на синагогу в місті Повей (штат Каліфорнія) загинула одна людина, ще 3 отримали поранення.

Раніше, у бразильському Ріо-де-Жанейро обвалилися два багатоповерхових житлових будинки, в результаті чого загинули щонайменше три людини. Обвалення будівель сталося вранці в п'ятницю, 12 квітня. Крім трьох загиблих відомо про вісім постраждалих. Ще 13 людей зникли безвісти.

Крім того, в Індії шестиповерховий будинок упав на сусідній будівельний майданчик у місті Велика Нойда, недалеко від Нью-Делі, під завалами опинилися близько 15 осіб