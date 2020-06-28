Принстонский университет отказался от имени президента Вильсона из-за расизма

Принстонский университет, США, исключил из названий факультета и колледжа имя 28-го президента США Вудро Вильсона из-за расизма. Решение было принято по итогам собрания совета попечителей.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте учебного заведения.

"Совет попечителей пришел к заключению, что расистские взгляды и политика Вильсона делают его имя неподходящим для факультета общественных и международных отношений и жилого здания колледжа, преподаватели, студенты и выпускники которых должны решительно выступать против расизма во всех его проявлениях", - отметил ректор университета Кристофер Айсгрубер.

По его словам, данное решение может показаться слишком суровым, так как именно благодаря Вильсону учебное учреждение получило статус ведущего исследовательского университета.

Однако, по словам Айсгрубера, факультету и зданию университетского колледжа было присвоено имя этого американского политика "вне зависимости от его расизма или, скорее, даже вопреки ему".

"Принстон является частью Америки, которая слишком часто игнорировала или оправдывала расизм, позволяя сохранять системы, которые дискриминируют чернокожих", - отметил Айсгрубер.

Напомним, протесты в США против полицейского насилия и расизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Полицейские применили к нему жесткий удушающий прием. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки.

В Нью-Йорке демонтируют Конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, который активисты называли его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Также сообщалось, что демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне.