В США с серьезным диагнозом госпитализирован брат Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США навестил его в больнице

Младший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, в пятницу был госпитализирован в Нью-Йорке с "серьезным диагнозом". Он держится в секрете.

Об этом сообщает ABC News.

Глава Белого дома навестил своего 72-летнего брата в больнице, пробыв у него около 45 минут, прежде чем отправиться в свой загородный клуб в Нью-Джерси.

До визита Трамп сообщил, что его брат находится в больнице, но не уточнил причину госпитализации. Он назвал своего брата "замечательным человеком" и отметил, что имеет с ним "отличные отношения" в течение долгого времени.

"Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго", - сказал Трамп.

Роберт Трамп ранее работал на своего старшего брата в должности высокопоставленного руководителя в Trump Organization. Он постоянно появлялся на публике во время светских раутов в Манхэттене, однако в последние годы он не пользовался популярностью.

Напомним, ранее советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен инфицировался коронавирусом, тест на COVID-19 показал положительный результат.

В начале июля стало известно о заражении коронавирусом советницы президента Дональда Трампа Кимберли Гилфойл.