Иллюстративное фото: в США украинский наноспутник запустили в космос (flickr by Official SpaceX Photos)

Сегодня, 3 января, в США прошел успешный запуск в космос ракеты-носителя Falcon-9 с украинским наноспутником на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX в Twitter.

Компания обнародовала видео, на котором можно заметить запуск ракеты с мыса Канаверал в США. Liftoff! pic.twitter.com/xH6ulPu0YM — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2023 Стоит заметить, что украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который сегодня запустили в космос, был разработан учеными Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Планируется, что после выхода на орбиту он обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) разных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.