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В США украинский наноспутник запустили в космос

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Вторник 03 января 2023 17:39
В США украинский наноспутник запустили в космос Иллюстративное фото: в США украинский наноспутник запустили в космос (flickr by Official SpaceX Photos)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 3 января, в США прошел успешный запуск в космос ракеты-носителя Falcon-9 с украинским наноспутником на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX в Twitter.

Компания обнародовала видео, на котором можно заметить запуск ракеты с мыса Канаверал в США.

Стоит заметить, что украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который сегодня запустили в космос, был разработан учеными Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Планируется, что после выхода на орбиту он обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) разных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Напомним, еще вчера, 2 января, в Министерстве образования и науки Украины анонсировали запуск украинского наноспутника.

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Соединенные Штаты Америки Falcon 9 SpaceX
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