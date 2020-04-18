Із США в Україну запустять ще один спецрейс для евакуації громадян

Фото: літак МАУ (flyuia.com)

26 квітня МАУ виконає рейс Майамі- Київ

У неділю, 26 квітня, авіакомпанія МАУ здійснить спецрейс для евакуації українців в зв'язку з пандемією коронавірусу за маршрутом Майамі-Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в США.

Перед польотом пасажири повинні дати згоду на двотижневу обсервацію. Вона буде включена у вартість квитка разом з харчуванням.

"Інформуємо про проведення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" спеціального комерційного рейсу за маршрутом Майамі-Київ 26 квітня ... У вартість квитка включена оплата за двотижневу обсервацію з харчуванням. Звертаємо Вашу увагу, що при придбанні авіаквитків обов'язковою вимогою є надання згоди на проведення обсервації після повернення в Україну. ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у світі число смертей від коронавірусу перевищило 150 тисяч осіб. США є лідером як за кількістю хворих (понад 700 тисяч), так і за кількістю померлих від COVID-19 (понад 36 тисяч).

Станом на 18 квітня, в Україні вже підтверджено 5106 випадків COVID-19. При цьому зафіксовано 133 летальних випадки, а 275 пацієнтів одужали.

Відзначимо, за словами міністра інфраструктури України Владислава Криклій, зупинений на час карантину в Україні громадський транспорт почне працювати не раніше червня.