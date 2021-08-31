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США и Украина обсудили усиление торговли между странами

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Вторник 31 августа 2021 09:58
США и Украина обсудили усиление торговли между странами Фото: торговый представитель США Кэтерин Тай и глава Минэкономики Украины Алексей Любченко (twitter.com/AmbassadorTai)
Автор: Инна Собора

Торговый представитель США Кэтерин Тай провела встречу с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Они обсуждали осиление экономических и торговых отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Американская сторона отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.

"Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать”, - заявила Тай во время встречи.

Среди прочих вопросов стороны обсудили:

  • перспективу увеличения инвестиций между странами,
  • регуляторные вопросы,
  • цифровую торговлю,
  • проблемы интеллектуальной собственности.

Они также выразили общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.

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Соединенные Штаты Америки Украина Алексей Любченко
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