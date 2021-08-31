США и Украина обсудили усиление торговли между странами
Торговый представитель США Кэтерин Тай провела встречу с министром экономики Украины Алексеем Любченко. Они обсуждали осиление экономических и торговых отношений между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Американская сторона отметила вопросы прозрачности, прогнозируемости и подотчетности в экономике Украины.
"Эти усилия укрепят доверие к украинскому правительству и создадут среду, которая позволит торговле процветать”, - заявила Тай во время встречи.
Среди прочих вопросов стороны обсудили:
- перспективу увеличения инвестиций между странами,
- регуляторные вопросы,
- цифровую торговлю,
- проблемы интеллектуальной собственности.
Они также выразили общие опасения относительно превышения мощностей в металлургической и алюминиевой промышленности вследствие нерыночной экономики.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. На сегодня у президента запланировано восемь встреч.