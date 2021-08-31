США та Україна обговорили посилення торгівлі між країнами
Торгівельний представник США Кетерін Тай провела зустріч з міністром економіки України Олексієм Любченком. Вони обговорювали осилення економічних та торговельних відносин між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Американська сторона наголосила на питаннях прозорості, прогнозованості та підзвітності в економіці Україні.
“Ці зусилля зміцнять довіру до українського уряду та створять середовище, що дозволить торгівлі процвітати”, - заявила Тай під час зустрічі.
Серед інших питань, сторони обговорили:
- перспективу збільшення інвестицій між країнами,
- регуляторні питання,
- цифрову торгівлю,
- проблеми інтелектуальної власності.
Вони також висловили спільні побоювання щодо перевищення потужностей у металургійній та алюмінієвій промисловості внаслідок неринкової економіки.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США. На сьогодні у президента заплановано вісім зустрічей.